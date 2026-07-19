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सोमवार को बाराबंकी को 542 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 04:35 PM
सोमवार को बाराबंकी को 542 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी

लखनऊ, 19 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (20 जुलाई) को बाराबंकी जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह जिले को 542 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री रामनगर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर के पीछे बने प्रांगण में आयोजित होगा। यहां से वह दोनों विधानसभा क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 104 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 178 करोड़ रुपये से अधिक की 22 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

वहीं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में 29 करोड़ रुपये से अधिक की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 231 करोड़ रुपये से अधिक की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।

इस प्रकार दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 82 परियोजनाओं पर काम शुरू होगा या उनका लोकार्पण किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 542 करोड़ रुपये से अधिक है।

कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत प्रशासक राजरानी रावत, विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और उमेश द्विवेदी, विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा (कुर्सी), दिनेश रावत (हैदरगढ़), रामचंद्र यादव (रुदौली) तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन करने के साथ उन्होंने प्राधिकरण की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया और परिसर में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर एसडीआरएफ, पीएसी और अग्निशमन सेवा के उन आठ कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने भविष्य में अन्य विभागों के उत्कृष्ट कर्मियों, नाविकों और मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों को भी सम्मानित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री के बाराबंकी दौरे को जिले के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, जनसुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

डीएससी