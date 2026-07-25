सुकांता मजूमदार ने वामपंथी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए सुवेंदु अधिकारी का समर्थन किया

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोलकाता में वामपंथी दलों द्वारा आयोजित जुलूस के दौरान अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मजूमदार ने कहा कि शुक्रवार को वामपंथियों द्वारा बुलाए गए जुलूस का शुरू से नेतृत्व कर रहे लोग इसे अंत तक नहीं ले जा सके। दोरीना क्रॉसिंग के पास पहुंचने से पहले ही अशांति शुरू हो गई। सियालदह से यात्रा शुरू करने वाले लोग इसे अंत तक नहीं ले जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार के जुलूस के बारे में आरोप लगाया कि जुलूस में पत्रकारों पर हमला किया गया और कई अन्य लोगों को परेशान किया गया।

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एक महिला पत्रकार ने उनसे फोन पर संपर्क किया था।

पत्रकार ने बताया कि जब उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, तब वहां मौजूद कई महिलाओं ने उनकी जान बचाई। अन्यथा, उनके साथ वहां यौन उत्पीड़न हो सकता था।

आरोप है कि रैली में महिला पत्रकार को देखकर अश्लील इशारे किए गए।

उन्होंने कहा कि कल यह हरकत करने वाले छात्र नहीं हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वे नीट परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक योग्यताओं के आस-पास भी नहीं हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। गुंडागर्दी करने वालों के लिए गुंडागर्दी विरोधी कानून के तहत सजा तय की जाएगी।

इस बीच, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में छात्र प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने एसएसकेएम अस्पताल में घायल पत्रकारों से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

--आईएएनएस

एमएस/