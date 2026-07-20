सिक्किम: भूस्खलन के बाद समरदुंग सुरंग में 12-20 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका

गंगटोक, 20 जुलाई (आईएएनएस)। सोमवार को दक्षिण सिक्किम के मामरिंग स्थित निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग में भूस्खलन के कारण गैस रिसाव होने की आशंका है। राहत व बचाव दल को सुरंग में 12 से 20 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है।

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प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना पटेल इंजीनियरिंग द्वारा तीस्ता चरण-छह जलविद्युत परियोजना के लिए निर्मित सुरंग के अंदर हुई। भूस्खलन के बाद सुरंग का एक हिस्सा ढह गया या अवरुद्ध हो गया, जिससे श्रमिकों को बाहर निकलने में बाधा आ रही है।

बचाव अभियान जारी है और सिक्किम पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य आपातकालीन एजेंसियों के कर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। बचाव कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकारी क्षेत्र में यातायात को भी नियंत्रित कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल से आए एक बचाव दल के सदस्यों को फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास के दौरान चक्कर आने लगे और कथित तौर पर गैस के संपर्क में आने के कारण वे बेहोश हो गए।

उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

फंसे हुए श्रमिकों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या 12 से 20 के बीच है।

अधिकारियों ने अभी तक सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों की संख्या या उनकी स्थिति के बारे में कोई औपचारिक पुष्टि जारी नहीं की है।

समरदुंग सुरंग रंगपो के पास निर्माणाधीन तीस्ता चरण-छह जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है। बचाव दल फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जबकि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/