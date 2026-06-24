संजय राउत खुद पाला बदलेंगे और शिंदे के साथ जुड़ जाएंगे : मनन मिश्रा

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एनडीए नेताओं के निशाने पर हैं। राउत ने एक्स पोस्ट में एक फोटो शेयर कर लिखा कि हिम्मत नहीं हारी है, महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

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राउत के पोस्ट पर भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब खबर यही होगी कि संजय राउत ने पाला बदल लिया है। यह सब राजनीतिक ड्रामा है। वे उद्धव ठाकरे से अलग होने और एनडीए में शामिल होने या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जुड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं और राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, यह स्थिति अस्थायी है और आखिर में संजय राउत खुद पाला बदलेंगे और शिंदे के साथ जुड़ जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले ने कहा कि आज वे राइफलें दिखा सकते हैं, और कल बम भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से कोई डरने वाला नहीं है। उनका राजनीतिक आधार पहले ही खत्म हो चुका है, इसीलिए वे ऐसा दिखावा कर रहे हैं। हालांकि, शिव सैनिक धमकियों या हिंसा से डरने वाले लोग नहीं हैं।

शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि मनोविज्ञान में, इस तरह का व्यवहार करना पहला चरण होता है। अब संजय राउत दूसरे चरण में हैं। जब 40 विधायक छोड़कर गए, तब पहला चरण था। बहुत जल्द वे तीसरे चरण में होंगे, जहां वे पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन खो देंगे।

उन्होंने कहा कि वे धोखे या पैसे की बात क्यों करते हैं। धोखा तो उन्होंने ही किया था। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को छोड़ दिया था।

शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि संजय राउत हर दिन पोस्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों को अपशब्द कहते हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के बीच रहते हैं, और लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है।

अभी हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए।

इस दौरान संजय राउत ने कहा कि करोड़ों रुपए के लिए जो बिक जाए, वे जनता की भलाई कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर, एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ।

--आईएएनएस

डीकेएम/एभीएम