संजय झा ने कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना, बोले-पार्ट टाइम नेता हैं विपक्ष के लोग

पटना, 25 जुलाई (आईएएनएस)। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस और राजद पर जनता के बीच गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन पार्टियों पर जनता के मुद्दों से दूर रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी कोई आपदा या गंभीर समस्या आती है, तब वे केवल औपचारिकता निभाने के लिए सामने आते हैं।

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सांसद संजय झा ने कहा कि दिल्ली में विपक्ष के नेता और बिहार में मौजूद राजद के नेता पार्ट टाइम राजनेता हैं। उनके अनुसार, ये नेता केवल राजनीतिक अवसरों पर सक्रिय दिखाई देते हैं, जबकि जनता की समस्याओं के प्रति उनकी कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं है।

उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो हर समय लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करें।

कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताए जाने संबंधी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने कहा कि लोकतंत्र पर वास्तविक खतरा कांग्रेस के शासनकाल में था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 वर्षों से जनता के जनादेश के आधार पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं। ऐसे में लोकतंत्र खतरे में होने का दावा करना पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।

नीट परीक्षा विवाद पर संजय झा ने स्वीकार किया कि पेपर लीक की घटना गंभीर थी और इससे देशभर के छात्रों एवं अभिभावकों की भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया और इससे जुड़े सभी पहलुओं पर कार्रवाई शुरू की। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह छात्रों से लगातार संवाद कर रहे हैं और सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

संजय झा ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक जल्द संसद में पारित होकर लागू होगा, जिससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।

वहीं, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और किसी भी साजिश को विफल करने के लिए लगातार नए नियम और कानून लागू कर रही है।

उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें। साथ ही सरकार, न्यायपालिका और समाज के सभी पक्षों के बीच संवाद के माध्यम से ही ऐसे संवेदनशील मुद्दों का प्रभावी समाधान संभव है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी