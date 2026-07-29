सीजेपी प्रोटेस्ट की हिंसा के पीछे छिपे चेहरों की पहचान उजागर हो रही : विनोद बंसल

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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विनोद बंसल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शनों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ सोची-समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिसके तहत उपद्रवियों ने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया।

उन्होंने लिखा, "दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पत्थरबाजी और अन्य हिंसक घटनाओं को देखकर उन्हें संदेह हुआ कि इन कामों में महारत रखने वाले लोग नजर क्यों नहीं आ रहे हैं।" उन्होंने आगे लिखा कि शायद शातिर 'तिलचट्टो' ने उनकी पहचान छुपा दी होगी।

उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध करने वाले कश्मीरी राजनेताओं पर भी तीखा तंज कसा। विनोद बंसल ने कहा कि जब उपद्रवी कानून हाथ में ले रहे थे तब सब मौन थे, लेकिन पुलिस की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होते ही कश्मीर के कुछ नेताओं को उनमें अपने हितैषी दिखाई देने लगे हैं।

बता दें कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित 'चलो संसद' मार्च के दौरान भारी हंगामा और हिंसक झड़पें हुई थीं। नीट परीक्षा पेपर लीक और अन्य कथित धांधलियों के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों छात्र और युवा शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी।

प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हिंसा, पत्थरबाजी और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई शुरू की।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस