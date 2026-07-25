सीजेपी आंदोलन के आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी: जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधिमंडल के बीच शनिवार को नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की।

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जेपी नड्डा ने पोस्ट में कहा कि आज कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता का तीसरा दौर संपन्न हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए अपना पंचसूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया कि आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आंदोलन के संबंध में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार ने जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें नियमों के अनुसार अधिकतम संभव मुआवजा देने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा और शिक्षा सुधारों से संबंधित पंचसूत्री प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत जारी रखेगी। छात्रों और युवाओं से अनुरोध किया गया है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन समाप्त करें और संवाद प्रक्रिया को जारी रखने दें।

वहीं, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट मुद्दे से संबंधित प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का तीसरा दौर आज शाम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तत्काल प्रभाव से आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई।

यह बैठक दोपहर 3.30 बजे कांस्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों पर चर्चा की। वहीं, सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों की अपडेट सूची सौंपी, जिनको सरकार द्वारा मान लिया गया।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी