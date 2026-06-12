सीएम योगी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे

नोएडा, 12 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नोएडा दौरे पर आ रहे हैं, इस दौरान हरी झंडी दिखाकर ई-बस सेवा शुरू करेंगे। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

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सीएम योगी बस सेवा को सेक्टर-33ए के शिल्प हाट से हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। इस नई सेवा का मकसद बसों के बेड़े को आधुनिक बनाना और नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर बनाना है।

उद्घाटन समारोह में लगभग 300 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। शिल्प हाट कॉम्प्लेक्स में दस इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जबकि बाकी बसें सेक्टर-90 के बस डिपो से अपने तय रूट पर चलना शुरू करेंगी।

पहले चरण में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी अपने-अपने इलाकों में 10-10 बसें चलाएंगी।

नोएडा अथॉरिटी की एसीईसी वंदना त्रिपाठी के अनुसार, तीनों अथॉरिटी ने अपने-अपने इलाकों में बस चलाने के लिए रूट का डिटेल्ड प्लान तैयार किया है। किराया न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 50 रुपये तय किया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा का एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

ई-बस सर्विस का मुख्य मकसद आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर), नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आस-पास के इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देना है।

कई रूट एयरपोर्ट तक जाएंगे, जबकि दूसरी बसें बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर-62, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सूरजपुर और परी चौक जैसी अहम जगहों को जोड़ेंगी। इसके अलावा, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और आईएसबीटी के लिए भी कनेक्टिविटी दी जाएगी।

यमुना अथॉरिटी इलाके में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कई लंबी दूरी के रूट भी तय किए गए हैं।

नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, मौजूदा प्लान में 100 ई-बसें चलाना शामिल है, जिनमें से 50 नोएडा के लिए और 25-25 बसें ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी इलाकों के लिए तय की गई हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 100 और ई-बसों को मंजूरी दी है। साल के आखिर तक, सड़कों पर लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसें चलने की उम्मीद है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगा।

--आईएएनएस

ओपी/एएस