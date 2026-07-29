सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनीं समस्याएं, बोले-हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता

गोरखपुर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। यूपी के गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व संबंधी धार्मिक एवं आनुष्ठानिक कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद जनता दर्शन आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों की शिकायतों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लेते हुए उनका त्वरित एवं संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बुधवार को गुरु पूर्णिमा पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठे फरियादियों के बीच स्वयं पहुंचकर उन्होंने एक-एक व्यक्ति की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी जरूरतमंद को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और सभी मामलों का समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और उसकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।

जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी भी मरीज का उपचार नहीं रुकेगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित मरीजों के इलाज का इस्टीमेट शीघ्र तैयार कर शासन को भेजा जाए ताकि आर्थिक सहायता की राशि समय पर जारी की जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। जनता दर्शन के दौरान कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ भी पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्नेहपूर्वक दुलार किया, उन्हें चॉकलेट भेंट की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनता दर्शन में प्राप्त सभी शिकायतों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

--आईएएनएस

विकेटी/एसके