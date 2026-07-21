सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 352 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

बहराइच, 21 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र स्थित तेजवापुर के बेड़नापुर रामलीला मैदान से 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

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इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने न तो बहराइच के विकास पर ध्यान दिया और न ही प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व दे रही है।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी और महाराजा सुहेलदेव जैसे वीरों की उपेक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इन दलों का एजेंडा केवल परिवारवाद और सत्ता तक सीमित रहा, जबकि उनकी सरकार ने प्रदेश के महापुरुषों को उनका सम्मान दिलाने का काम किया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में आयोजन करने के बजाय विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले आयोजित कराए।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी आक्रांता का महिमामंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बहराइच के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि गाजी मियां के नाम पर होने वाले आयोजन को बंद कराया गया है और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को नहीं होने दिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस स्थान पर महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को पराजित किया था, उसी स्थान पर उनकी सरकार ने भव्य स्मारक का निर्माण कराया है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री और तुष्टीकरण की राजनीति में उलझी रहीं, जबकि उनकी सरकार ने भारत के वीर नायकों को सम्मान दिलाने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बहराइच अपराध, भू-माफिया और पिछड़ेपन की पहचान बन गया था, लेकिन आज यह जिला तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बाराबंकी-बहराइच फोरलेन परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। कृषि के क्षेत्र में बहराइच देश में दूसरा और शिक्षा के क्षेत्र में चौथा स्थान हासिल कर चुका है।

उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड करने, भरतपुर में विस्थापित परिवारों के लिए आवासीय कॉलोनी सहित कई विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया।

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, कानून-व्यवस्था ध्वस्त थी और भ्रष्टाचार चरम पर था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी जातीय या तुष्टीकरण की राजनीति के सुशासन और विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि "बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम है।"

मुख्यमंत्री ने जिले में मगरमच्छ और तेंदुए के हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने वन विभाग और जिला प्रशासन को जंगल से सटे गांवों में सतर्कता बढ़ाने, नियमित गश्त करने, बिना दरवाजे वाले घरों में दरवाजे लगवाने और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि जनहानि रोकी जा सके।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर उन्होंने आंगनबाड़ी के बच्चों से आत्मीय बातचीत की।

उन्होंने बच्चों से नियमित स्कूल जाने और मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की, उन्हें चॉकलेट वितरित की तथा बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को फल भेंट किए और चिकित्सा, मिशन शक्ति, उद्यान, रेशम विकास, इंडियन बैंक तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर योजनाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी, चेक और अन्य सहायता सामग्री वितरित की।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उद्यान विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को करोड़ों की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

--आईएएनएस

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