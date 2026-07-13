सीएम विजय ने पेरम्बूर में अपने विधायक कार्यालय का किया उद्घाटन, शिकायत समाधान ऐप भी लॉन्च

चेन्नई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को पेरम्बूर में अपने नवीनीकृत विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह उनका इस विधानसभा क्षेत्र में पहला आधिकारिक कार्यक्रम था।

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इस दौरे के दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नागरिक समस्याओं के समाधान को आसान बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया।

व्यासरपाड़ी के शर्मा नगर फर्स्ट स्ट्रीट में स्थित इस नए विधायक कार्यालय को पूरी तरह से जनसेवा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इस सुविधा में मुख्यमंत्री के लिए एक अलग कार्यालय, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और 10 सदस्यों की टीम शामिल है, जो रोजाना जनता की शिकायतों को प्राप्त करने, उनकी प्रक्रिया पूरी करने और उनकी निगरानी का काम करेगी।

इस कार्यालय में एकीकृत ई-सेवा केंद्र भी बनाया गया है, जहां लोग एक ही जगह से कई सरकारी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि नए मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लोग पीने के पानी की आपूर्ति, बिजली, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही वे अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकेंगे।

विजय ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने तिरुचि ईस्ट सीट से इस्तीफा देकर पेरम्बूर सीट अपने पास रखी, जिससे यह क्षेत्र उनका राजनीतिक आधार बन गया।

सोमवार के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नई राशन कार्ड वितरण योजना की भी शुरुआत की। एमकेबी नगर स्थित एक उचित मूल्य की दुकान पर जाकर उन्होंने पहले 50 पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड सौंपे। इसके अलावा उन्होंने जरूरी वस्तुओं और भूमि स्वामित्व पट्टों का भी वितरण किया।

मुख्यमंत्री ने व्यासरपाड़ी मेट्रो रेल स्टेशन के पास एमटीसी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया और पास के महानगर परिवहन निगम बस डिपो में यात्रियों की सुविधाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री के दौरे के साथ ही ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने पेरम्बूर के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 48 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है।

प्रस्तावित एकीकृत क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र की लंबे समय से लंबित नागरिक समस्याओं का समाधान करना है, खासकर घनी आबादी वाले और कम आय वाले इलाकों में।

डीपीआर में बाढ़ नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था में सुधार, पार्किंग की समस्या का समाधान, सड़कों का उन्नयन और प्रदूषित कैप्टन कॉटन नहर के पुनरुद्धार पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और बेहतर नियोजित शहरी क्षेत्र बनाना है।

--आईएएनएस

एएमटी