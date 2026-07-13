सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से की मुलाकात, स्वास्थ्य का जाना हाल

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मुंबई में आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। हाल ही में पवन कल्याण के कंधे की सफल सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वे रिकवर कर रहे हैं।

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इस मुलाकात की जानकारी जनसेना पार्टी और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की। दोनों पोस्ट में बताया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवन कल्याण से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सर्जरी के बाद उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

जनसेना पार्टी की ओर से जारी पोस्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से पवन कल्याण से मिलकर उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त कीं। वहीं, पवन कल्याण ने भी मुख्यमंत्री फडणवीस का उनके स्नेह, चिंता और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसी जानकारी को साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। पोस्ट के अनुसार, यह मुलाकात पवन कल्याण की सफल सर्जरी के बाद उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के उद्देश्य से की गई।

हाल के दिनों में पवन कल्याण के कंधे की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें कुछ समय तक आराम करने की सलाह दी है। उनके समर्थक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

बता दें कि पवन कल्याण के दाहिने कंधे की सर्जरी 11 जुलाई को मुंबई के एक अस्पताल में हुई थी। अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि उन्हें दाहिने कंधे में रोटेटर कफ इंजरी हुई थी। इसमें कंधे की मांसपेशियों से जुड़े टेंडन में गंभीर चोट के साथ हड्डी में भी फ्रैक्चर था।

डॉक्टरों ने जांच के बाद उनकी ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की। सर्जरी के बाद पवन कल्याण की हालत ठीक है। वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी