सीएम शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ मतभेद की बात नकारी, महिलाओं को कैबिनेट में जगह देने का वादा

बेंगलुरु, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में मतभेदों को लेकर चल रही अटकलों को शांत करने की कोशिश करते हुए, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि सिद्धारमैया 'नाराज नहीं' हैं और पार्टी का नेतृत्व एक टीम के तौर पर काम कर रहा है।

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उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य कैबिनेट में महिलाओं को शामिल किया जाएगा और कहा कि कांग्रेस महिलाओं के बिना नहीं चल सकती।

यह बात तब कही गई जब शिवकुमार ने दिन में 19 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

विधान सौधा में बैठक के बाद, शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने कई सीनियर और काबिल विधायकों के होने के बावजूद जान-बूझकर कई नए चेहरों को मौका दिया है।

उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी के पास कई अनुभवी नेता हैं, फिर भी उसने नए चेहरों को शामिल करने का फैसला किया; उन्होंने यह भी कहा कि हर विधायक काबिल है और यह फैसला सामूहिक रूप से लिया गया है।

नई कैबिनेट में महिलाओं के शामिल न होने पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक सीमा के तहत केवल 33 मंत्री पद ही उपलब्ध हैं, लेकिन कैबिनेट में एक महिला को भी जगह दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी है और हमारी पार्टी महिलाओं के बिना नहीं चल सकती।"

सिद्धारमैया के साथ मतभेदों की खबरों को खारिज करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद ही अंतिम रूप दिया गया था।

उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया नाराज नहीं हैं; उन्होंने बताया कि उन्होंने विस्तार पर साथ मिलकर चर्चा की थी और सामूहिक रूप से फैसला लिया था।

उन्होंने कहा, "आज उनका जन्मदिन है और वे लोगों से मिलने में व्यस्त रहे हैं। मैंने उनसे पांच बार बात की है। कांग्रेस के सभी 139 विधायक एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। हम एकजुट हैं और साथ मिलकर काम करते रहेंगे।"

घोषित सूची में नाम होने के बावजूद कांग्रेस एमएलसी गायत्री शांथेगौड़ा के शपथ न लेने पर शिवकुमार ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं और उन्होंने कहा कि गवर्नर को उनके द्वारा सौंपी गई सूची ही आधिकारिक है।

यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रियों के विभागों में अभी भी बदलाव हो सकता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ही अंतिम फैसला लेगा।

कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज विधायकों के बारे में शिवकुमार ने कहा कि निराशा होना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा, "उन्हें दुख हुआ है और यह बात समझी जा सकती है। जी. परमेश्वर और मुझे भी अतीत में निराशा का सामना करना पड़ा है। धैर्य रखने पर ही मौके मिलते हैं।"

--आईएएनएस

एससीएच