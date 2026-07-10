सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक, नेताओं ने बताया विकसित बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

पटना, 10 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इसमें एनडीए के सभी पांच घटक दल शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या होगा और इसमें किन विषयों पर चर्चा होगी, इसको लेकर विभिन्न नेताओं ने मीडिया से बात की।

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राज्यसभा एमपी और आरएलएम के नेशनल प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "मीटिंग में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला प्रेसिडेंट, मंत्री और नेशनल प्रेसिडेंट शामिल होंगे। यह सभी के लिए मिलने और इस पर चर्चा करने का मौका है कि सरकार बिहार में विकास को और कैसे तेज कर सकती है, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक और अच्छे से कैसे पहुंचाया जा सकता है और किन सुझावों को शामिल किया जा सकता है।"

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "एनडीए की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। बिहार में एनडीए की सरकार है और सरकार और संगठन दोनों मिलकर एक विकसित बिहार बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग जरूरी प्लान पर चर्चा करने और उन्हें बनाने के लिए होती हैं, इसलिए यह मीटिंग स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। पूरे बिहार से एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष, राज्य के नेताओं के साथ इसमें शामिल होंगे। इसलिए, यह मीटिंग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।"

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद, पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बाद में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, लगातार राज्य के विकास के लिए काम हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन की दिन-रात की मेहनत से भारी बहुमत से सरकार बनी है। यह जरूरी है कि बिहार के अंदर सरकार और संगठन के बीच तालमेल हो। सरकार विकास का काम तो कर ही रही है, साथ ही उसे संगठन के सुझावों की भी जरूरत है कि और क्या किया जाना चाहिए और लोगों को किस तरह के काम करने चाहिए।"

बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री जमा खान ने कहा, "मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह मीटिंग उन जगहों की समीक्षा करने के लिए बुलाई है जहां विकास कार्य चल रहे हैं। बिहार में अभी भी बहुत कुछ अधूरा है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। चर्चा उन सेक्टर्स पर फोकस करेगी जहां काम धीमा रहा है या अधूरा है और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे।"

केंद्रीय राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा, "पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों, केंद्रीय मंत्रियों और बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है। हम मीटिंग में शामिल होने आए हैं और हम देखेंगे कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती है।"

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा, "यह एक बहुत अच्छी पहल है। ऐसी मीटिंग्स में अलग-अलग मुद्दे और चिंताएं सामने आती हैं और उनके आधार पर, हमारी पार्टी और एनडीए पॉलिसी बनाते हैं, जिन्हें हम लागू करते हैं।"

मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा, "सभी एनडीए जिला अध्यक्षों को मीटिंग में बुलाया गया है। हर जिले की समस्याओं को सुना जाएगा। जहां भी कोई समस्या होगी, संबंधित अधिकारियों को उसे हल करने के लिए कहा जाएगा।"

मंत्री संजय कुमार पासवान ने कहा, "यह एक बहुत जरूरी मीटिंग है। यह अपनी तरह की पहली मीटिंग है। मुख्यमंत्री खुद पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए वे कैडर की भावनाओं को समझते हैं। आज, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और उन्हें अपने विचार रखने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म दिया गया है।"

मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह लोकतंत्र की असली खूबसूरती को दिखाता है और ऐसी बातचीत होनी चाहिए। सभी लोग एक साथ बैठेंगे और गठबंधन की सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे।"

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एमएलसी अशरफ अंसारी ने कहा, "मीटिंग एक रूटीन मामला है। यह कोई नई बात नहीं है। जिला अध्यक्षों की मीटिंग पहली बार नहीं हो रही हैं। वे हमेशा होती रही हैं और इस बार भी हो रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता एक साथ आते हैं, चर्चा होती है और विचारों का लेन-देन होता है।"

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, "मैं इस अच्छी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष और सभी मंत्री एक साथ बैठेंगे। जिला अध्यक्ष, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वे अपने सामने आने वाले किसी भी मुद्दे को उठा सकेंगे और अपने सुझाव दे सकेंगे।"

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। एक शानदार विरासत नीतीश कुमार ने स्थापित की है, जिसे सम्राट चौधरी आगे लेकर चल रहे हैं। इसमें सभी से सुझाव लिया जाएगा और उसके आधार पर आगे काम होगा।"

--आईएएनएस

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