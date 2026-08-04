सीएम प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी पहल पर चर्चा

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए राजनीतिक आरक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण को शीघ्र लागू करने संबंधी अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिला है।
प्रमोद सावंत ने बताया कि गृह मंत्री के साथ बैठक के दौरान उन्होंने गोवा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी पहलों की भी जानकारी दी। साथ ही राज्य के विकास कार्यों के लिए उनका मार्गदर्शन और सहयोग जारी रखने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को भारत की राष्ट्रपति द्वारा गोवा पुलिस को प्रदान किए जाने वाले ‘पुलिस कलर्स’ सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने भाजपा गोवा की ओर से अमित शाह को पार्टी के नए राज्य मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में भी आमंत्रित किया।
वहीं, गृह मंत्री कार्यालय (एचएमओ इंडिया) ने भी एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
दिल्ली आने से पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डायरेक्टोरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पणजी में नए वाहनों के बड़े को हरी झंडी दिखाई।
सीएम ने बताया कि 15वें वित्त आयोग और गोवा सरकार की फंडिंग से खरीदे गए आधुनिक फायरफाइटिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई गई। यह गोवा की आपदा तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
सीएम ने बताया कि इस नए बेड़े में 8 मध्यम आकार के वॉटर टेंडर, खतरनाक पदार्थों से निपटने वाला अत्याधुनिक रिस्पॉन्स वाहन, ऊंची इमारतों में बचाव कार्यों के लिए 42-मीटर टर्न टेबल लैडर और ऑपरेशनल सपोर्ट मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इससे पूरे राज्य में तेजी और कुशलता से कार्रवाई करने की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।