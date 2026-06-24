सीएम भगवंत मान का वायरल वीडियो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है: पंजाब भाजपा

चंडीगढ़, 24 जून (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को मुख्यमंत्री के वायरल वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है।

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एक्स पर अपनी पोस्ट में जाखड़ ने लिखा कि भगवंत मान का वायरल वीडियो बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह नानक नाम लेवा संगत की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। असली मुद्दा यह है कि कैसे एक अहंकारी व्यक्ति सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ होने के बावजूद, अगर गुरु साहिबान का अनादर करने का आरोपी व्यक्ति गुरुओं की धरती पर सत्ता में बना रहता है, तो यह सवाल उठाता है कि पंजाब दुनिया भर में आस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के खिलाफ अपनी आवाज कैसे उठा पाएगा।

उन्होंने पूछा कि क्या कोई सिख इसे बर्दाश्त कर सकता है?

जाखड़ ने सीएम मान को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप फैसला लोगों पर छोड़ना चाहते हैं, तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों से जनादेश मांगा था (और लोगों ने उन्हें घर भेज दिया), वैसे ही आपको इस्तीफा देकर लोगों के बीच जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए। गुरु के सिख इस शिक्षा का पालन करते हैं: ‘सीस दिया पर सिरार ना दिया’ (यानी इंसान अपना सिर तो दे सकता है, लेकिन अपने उसूलों या सम्मान से कभी समझौता नहीं करता)। पद की ताकत से इस गंभीर पाप से बचा नहीं जा सकता। एक सिख के लिए गुरु से ऊपर कोई नहीं है। गुरु साहिब और संगत ही न्याय करेंगे।

पंजाब भाजपा के पूर्व प्रमुख ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब की धरती पर पैदा हुआ और यहां के धर्म व इतिहास से वाकिफ व्यक्ति सत्ता के नशे में इतना चूर हो गया है कि वह श्री अकाल तख्त साहिब को चुनौती दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि अतीत में जिसने भी श्री अकाल तख्त साहिब का सामना किया, उसका अंततः अस्तित्व ही मिट गया।

पंजाब में एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों के धार्मिक प्रतीकों का अनादर करते हुए दिखाया गया है।

अकाल तख्त ने वीडियो को असली बताया और मान को 'गुरु दोखी' बताया।

भाजपा समेत विपक्षी पार्टियों ने उनके इस्तीफे की मांग की है।

मामला तब और बिगड़ गया जब सीएम को बेदाग साबित करने के लिए फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट बनाने के आरोप लगे, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारियां कीं।

--आईएएनएस

एमएस/