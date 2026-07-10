सेबाश्रय स्वास्थ्य शिविर मामले में अभिषेक बनर्जी समेत 10 अन्य के खिलाफ नई शिकायत दर्ज

कोलकाता, 10 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक नई पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में उनके द्वारा शुरू किए गए पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अभियान ‘सेबाश्रय’ से संबंधित है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तीन बार सांसद रह चुके हैं।

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नई शिकायत की प्रकृति काफी गंभीर बताई जा रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महेशतला इलाके की निवासी मालती बिस्वास ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ‘सेबाश्रय’ मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में गलत इलाज के कारण उनकी एक टांग गंवानी पड़ी।

डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अंतर्गत रवींद्रनगर थाने में दर्ज शिकायत में बिस्वास ने दावा किया कि वह घुटने में दर्द की शिकायत लेकर ‘सेबाश्रय’ मुफ्त स्वास्थ्य शिविर गई थीं, जहां डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाएं लिखकर दीं।

हालांकि, पुलिस शिकायत के अनुसार, उनकी हालत सुधरने के बजाय घुटने का दर्द और बढ़ गया, जिसके बाद वह दोबारा ‘सेबाश्रय’ स्वास्थ्य शिविर पहुंचीं। इस बार इलाज करने के बजाय डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके स्थित एम. आर. बांगुर अस्पताल रेफर कर दिया।

पुलिस शिकायत के अनुसार, एम. आर. बांगुर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि गलत दवाएं दिए जाने के कारण उनके घुटने की स्थिति बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें मध्य कोलकाता के पार्क सर्कस स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया।

इस बीच, उनकी स्थिति और खराब हो गई और अंततः उनकी दाहिनी टांग काटनी पड़ी।

इसके बाद उन्होंने गलत दवा दिए जाने के मामले में स्पष्टीकरण मांगने के लिए ‘सेबाश्रय’ के अधिकारियों से दोबारा संपर्क किया। हालांकि, शिकायत के अनुसार, अधिकारियों ने उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इस मामले में अभिषेक बनर्जी से संपर्क करने की उनकी बार-बार कोशिशें भी सफल नहीं हुईं।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ‘सेबाश्रय’ के खिलाफ कुल 17 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें मालती बिस्वास की शिकायत भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इन शिकायतों के प्रकार अलग-अलग हैं। जहां अधिकांश शिकायतें चिकित्सकीय लापरवाही और गलत उपचार से संबंधित हैं, वहीं कुछ शिकायतों में राज्य स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना ऐसे शिविर चलाने, कथित रूप से अयोग्य डॉक्टरों को नियुक्त करने और कथित तौर पर एक्सपायर्ड दवाओं के वितरण के आरोप भी लगाए गए हैं।

हाल ही में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन सार्वजनिक किया था, जिसमें दवा लिखने वाले डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं था।

दास ने यह भी आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य शिविरों में बिना उचित अनुमति के अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

--आईएएनएस

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