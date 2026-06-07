सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है कानून, बिना किसी भेदभाव के काम करेगी पुलिस: मुकेश सिंह

इंफाल, 7 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकेश सिंह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस बिना किसी डर या पक्षपात के निष्पक्ष रूप से लोगों की सेवा करना जारी रखेगी।

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डीजीपी ने रविवार को कुकी-जो जनजाति बहुल कांगपोकपी और नागा बहुल सेनापति जिलों का अपना पहला दौरा किया, जो पहाड़ी जिलों में सुरक्षा बलों, नागरिक प्रशासन और नागरिक समाज समूहों के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संपर्क अभियान का प्रतीक है।

राज्य के पुलिस प्रमुख के साथ राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) लहरी दोरजी ल्हाटू भी मौजूद थे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरे के दौरान, डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें क्षेत्र में प्रचलित कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की प्रमुख परिचालन उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई।

उन्होंने जिला पुलिस बलों के समग्र कामकाज और परिचालन संबंधी तैयारियों की भी समीक्षा की।

एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह का हाल ही में मणिपुर में तबादला हुआ है। इससे पहले वे लद्दाख के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे, जिसका कार्यभार उन्होंने 15 जनवरी, 2026 को संभाला था।

इस दौरे के दौरान, डीजीपी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कमांडरों के साथ-साथ विभिन्न कुकी नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की, जिनमें कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू), कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम), कुकी इनपी सदर हिल्स, कुकी महिला संघ (केडब्ल्यूयू), कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन सदर हिल्स, थाडौ इनपी सदर हिल्स, थाडौ यूथ एसोसिएशन (टीवाईए) और थाडौ महिला संघ (टीडब्ल्यूए) शामिल हैं।

डीजीपी सिंह ने यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी), नागा महिला संघ (एनडब्ल्यूयू), ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (एएनएसएएम), नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (एनपीओ), सेनापति जिला छात्र संघ (एसडीएसए) और सेनापति जिला महिला संघ (एसडीडब्ल्यूए) जैसे कई नागा नागरिक समाज संगठनों के साथ भी बातचीत की।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के सभी समुदायों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में पुलिस के साथ सहयोग करें।

पुलिस के बयान में कहा गया है कि यह दौरा सौहार्दपूर्ण और फलदायी रहा, जिससे जिलों और राज्य में स्थायी शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस, सुरक्षा बलों, नागरिक प्रशासन और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग और मजबूत हुआ है।

इस बीच, मणिपुर के पहाड़ी जिलों में 13 मई से सशस्त्र समूहों द्वारा कथित तौर पर अपहरण किए जाने के बाद नागा और कुकी समुदायों के 20 सदस्यों में छह नागा और 14 कुकी व्यक्तियों का पता न चलने की घटनाओं के बाद कांगपोकपी और सेनापति जिलों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों द्वारा लगभग चार सप्ताह तक गहन संयुक्त तलाशी अभियान चलाने के बावजूद, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

अधिकारियों के अनुसार, 13 मई को हुई हिंसक घटनाओं के बाद कांगपोकपी और सेनापति जिलों में कुकी और नागा समुदायों से संबंधित कम से कम 50 लोगों को कथित तौर पर विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बना लिया गया था, जिसमें कांगपोकपी जिले में तीन चर्च नेताओं की हत्या कर दी गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।

अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं और कई नागरिक समाज संगठनों के निरंतर प्रयासों के बाद दोनों समुदायों के लगभग 30 व्यक्तियों को 14 मई और 15 मई को रिहा कर दिया गया।

--आईएएनएस

एसएके/एमएस