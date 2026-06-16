सभी जनता के मत से जीते हैं, सायोगी घोष को स्वतंत्र होने का अधिकार है: दिलीप घोष

न्यू टाउन, 16 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने रेड रोड नमाज और सायोनी घोष समेत कई मामलों पर प्रतिक्रिया दी है।

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टीएमसी की ओर से सांसदों को लेकर की गई टिप्पणियों पर दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता ही पार्टी का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी का कोई वोट नहीं है। अगर टीएमसी का वोट होता तो ये दुर्दशा नहीं होता। सभी जनता के मत से जीते हैं। सायोनी घोष को स्वतंत्र होने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले 107 वर्षों कर रेड रोड पर नमाज पढ़ा गया, लेकिन इसको लेकर किसी ने सवाल किया था कि इतना बड़ा ग्राउंड होते हुए भी यहां नमाज क्यों पढ़ा जा रहा है? इतनी सारी मस्जिद होते हुए भी क्यों रेड रोड पर नमाज पढ़ा जाता था? उन्होंने कहा कि 21 जून को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम ऐसी जगह होना चाहिए, जहां लोगों का आवागमन कम रहता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दूसरी जगह होता तो सुरक्षा के लिहाज से आसपास के रास्ते वैसे ही बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां हो रहा है, जहां की जनसंख्या कम है। मौलाना के आरोप पर दिलीप घोष ने कहा कि इससे पहले उनकी ओर से कभी नहीं सोचा गया कि हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जाता। जो हो रहा वो लोगों के हित में हो रहा है। उन लोगों को कानून के अनुसार रहने की आदत डालनी चाहिए।

दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी की कई महिला सांसदों की ओर से कल्याण बनर्जी के खिलाफ बार-बार शिकायत की गई है। मेरा मानना है कि सब जगह परिवर्तन हो रहा है। अब कार्रवाई की जाएगी।

ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी से 11 घंटे की पूछताछ पर दिलीप घोष ने कहा कि अब 11-12 घंटे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी पूछताछ की गई है। कई शिकायतें हैं और कई जगह उनका नाम आता है, इसलिए अब कार्रवाई शुरू की गई है। अब देखना होगा कि यह कार्रवाई कहां तक जाती है।

--आईएएनएस

एसडी/डीकेपी