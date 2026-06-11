सीबीआई ने रिश्वत के मामले में झारसुगुडा में एमसीएल ​​के सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार

झारसुगुडा, 11 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओडिशा के झारसुगुडा जिले में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

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सीबीआई के अनुसार, आरोपी कर्मचारी ने एक एमसीएल कर्मी से ड्यूटी आवंटन से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते समय पकड़ लिया।

सीबीआई के मुताबिक, यह मामला 11 जून को दर्ज किया गया। जांच एजेंसी को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के ओरिएंट एरिया, ब्रजराज नगर स्थित कार्यालय में कार्यरत सिक्योरिटी इंस्पेक्टर बंशी राम ने एक कर्मचारी से रोटेशनल आधार पर रविवार की ड्यूटी लगाने के बदले 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ड्यूटी आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उससे अवैध धनराशि की मांग की जा रही थी।

प्रारंभिक जांच और तथ्यों के सत्यापन के बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप ऑपरेशन तैयार किया। सीबीआई अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के सहयोग से आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और रिश्वत लेन-देन को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया पूरी की।

सीबीआई के अनुसार, 11 जून को विशेष टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर बंशी राम को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। एजेंसी ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया और रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैप ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपी बंशी राम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के ओरिएंट एरिया, ब्रजराज नगर, झारसुगुडा (ओडिशा) में सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिश्वतखोरी की यह घटना किसी बड़े नेटवर्क या व्यवस्थित भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नहीं है।

जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी