सीबीआई ने रिश्वत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़, 7 जून (आईएएनएस)। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने चंडीगढ़ पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) को सेक्टर-39 पुलिस स्टेशन, चंडीगढ़ से रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान हितेश कुमार के तौर पर हुई है। आरोपी चंडीगढ़ के सेक्टर-39 में सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) पर तैनात था। सीबीआई ने 6 जून को इस आरोपी के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता से उसकी गाड़ी छोड़ने और जांच के तहत एक सड़क दुर्घटना के मामले में उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज न करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद, आरोपी शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया।

सीबीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी एएसआई को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की गैर-कानूनी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोपी को चंडीगढ़ में सक्षम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जांच जारी है।

दूसरी ओर, सीबीआई ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर और एक दलाल को एक लोन लाभार्थी से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने एक बयान में कहा कि गौरव वर्मा, ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोनारी बुजुर्ग ब्रांच, जिला-कानपुर देहात, और राघवेंद्र, बैंक मित्र, को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

बयान में कहा गया कि सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी दलाल को शिकायतकर्ता से आरोपी ब्रांच मैनेजर की ओर से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद, दोनों आरोपियों को लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया।

सीबीआई ने 3 जून को यह केस एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2023 में सोलर आटा मिल लगाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, नोनारी बुजुर्ग ब्रांच से प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम