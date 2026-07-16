सीबीआई की कार्रवाई : रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए केएपीएल के एमडी

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के प्रबंध निदेशक अनुराग दानायक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 15 जुलाई को नोएडा में उन्हें 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

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इस कार्रवाई की जानकारी एजेंसी ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी। सीबीआई के अनुसार, अनुराग दानायक ने भोपाल स्थित एक फर्म, जो केएपीएल की अधिकृत सर्विस एजेंट है और मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों को दवाइयों की आपूर्ति करती है, से करीब 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह रिश्वत फर्म के सर्विस एजेंट एग्रीमेंट को मंजूरी देने, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लंबित नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और फर्म को अतिरिक्त सरकारी संस्थान आवंटित करने के बदले मांगी गई थी। इसके अलावा चालू वर्ष में दवाइयों की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन में भी हिस्सा मांगा गया था।

सीबीआई ने बताया कि आरोपी प्रबंध निदेशक को नोएडा में 15 लाख रुपए की मांग की गई रिश्वत में से 5 लाख रुपए की पहली किस्त स्वीकार करते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने बेंगलुरु, नोएडा और जबलपुर स्थित आरोपी के आवास और कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान नोएडा स्थित आवास और बेंगलुरु के कार्यालय कक्ष से करीब 75 लाख रुपए नकद, लगभग 4 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा, 697 ग्राम सोने के आभूषण और सोने के सिक्के, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 86 लाख रुपए है, बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपी के एक आवासीय फ्लैट से जुड़े संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

सीबीआई का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और रिश्वतखोरी के इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम