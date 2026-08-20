पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीएम मोदी और ओम बिरला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य कई नेताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है।"

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सादर नमन करता हूं।"

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पोस्ट किया, "दूरदर्शी नेतृत्व, विकासोन्मुख विचार और नए भारत की नींव के लिए लगातार कार्य करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जयंती पर भावपूर्ण अभिवादन।"

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत की तकनीकी यात्रा में उनके योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को याद करते हैं।"

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल 20 अगस्त को भारत में 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे, जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई (मुंबई) में हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष और फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे।

राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने तकनीकी आधुनिकीकरण, दूरसंचार के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया। कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ाने और भारत के टेलीकॉम सेक्टर के विकास में उनके प्रयासों का श्रेय अक्सर देश के तकनीकी बदलाव की नींव रखने में मदद करने के लिए दिया जाता है।

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