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Reasi Drug Bust : रियासी पुलिस को बड़ी सफलता, कटरा में ड्रग्स सप्लाई का भंडाफोड़: 17 ग्राम हेरोइन और 1500 प्रेगाबालिन गोलियां बरामद

कटरा में नशा तस्करी पर सख्ती, 17 ग्राम हेरोइन और 1500 गोलियां जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 03, 2026, 05:05 PM
रियासी पुलिस को बड़ी सफलता, कटरा में ड्रग्स सप्लाई का भंडाफोड़: 17 ग्राम हेरोइन और 1500 प्रेगाबालिन गोलियां बरामद

रियासी: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की सतत मुहिम में एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस पोस्ट बाणगंगा की टीम ने कटरा क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई में 17 ग्राम हेरोइन और 1500 प्रतिबंधित प्रेगाबालिन गोलियां जब्त की हैं। दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, बाणगंगा पुलिस टीम ने केरी इलाके में नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर जेके02डीटी-6459 वाली मोटरसाइकिल को रोका गया। तलाशी में सवार राकेश शर्मा (पिता: रमेश चंद्र, निवासी: सुंगल खड़वानी, तहसील अखनूर) के कब्जे से 17 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आगे की जांच में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे विकास कुमार (पिता: सतपाल, निवासी: चौगान मोहल्ला, तहसील अखनूर) के पास से प्रेगाबालिन की 150 स्ट्रिप्स यानी कुल 1500 गोलियां जब्त की गईं।

इस मामले में पुलिस स्टेशन कटरा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22/29 के तहत एफआईआर नंबर 94/2026 दर्ज कर ली गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इनके पिछले और आगे के संपर्कों का पता लगाकर बड़े ड्रग्स नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

यह कार्रवाई आई/सी पीपी बाणगंगा पीएसआई ज्योति चौधरी और एसएचओ पुलिस स्टेशन कटरा इंस्पेक्टर. रंजीत सिंह राव के नेतृत्व में की गई। पूरे ऑपरेशन पर एसडीपीओ कटरा डॉ. भिष्म दुबे और एसपी कटरा विपन चंद्रन, जेकेपीएस का कड़ा पर्यवेक्षण रहा।

एसएसपी रियासी परमवीर सिंह (जेकेपीएस) ने इस सफलता पर टीम को बधाई दी और कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "रियासी में नशे का कोई स्थान नहीं है। हम एक सुरक्षित और नशामुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

कटरा वैष्णो देवी मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में ड्रग्स की तस्करी युवाओं और पर्यटकों दोनों के लिए खतरा बन सकती है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में रियासी जिले में नशा विरोधी अभियान तेज किया गया है और कई एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं।

यह कार्रवाई स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने वाली साबित हो रही है। एसएसपी परमवीर सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को नशा तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

--आईएएनएस

 

 

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