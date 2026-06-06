रियासी में बिना पंजीकरण के टट्टू संचालन पर पुलिस की कार्रवाई, पांच लोगों के खिलाफ मामले दर्ज

रियासी, 6 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के रियासी पुलिस ने जिले में टट्टू संचालन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार, ये लोग बिना वैध पंजीकरण कार्ड के टट्टू संचालन करते पाए गए, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन है।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में समय-समय पर टट्टू संचालकों और सेवा प्रदाताओं के दस्तावेजों की जांच की जाती है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा, सेवाओं की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। इसी अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जांच और सत्यापन अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान पांच व्यक्तियों के पास आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज नहीं पाए गए।

इसके बाद पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए। अधिकारियों के अनुसार, सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस का कहना है कि टट्टू सेवाएं जिले के कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस कार्य से जुड़े सभी संचालक निर्धारित नियमों का पालन करें और उनके पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद हों। इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ सेवा व्यवस्था को भी व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलती है।

रियासी पुलिस ने सभी टट्टू संचालकों और सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि वे अपने पंजीकरण और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर बनवाएं तथा संबंधित विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और यात्रियों को सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराना है। पुलिस ने आम लोगों और संबंधित हितधारकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नियमों के प्रभावी पालन में मदद मिल सके।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम