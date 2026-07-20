रथ यात्रा में दो श्रद्धालुओं की मौत, ओडिशा सीएम ने परिजनों को 10 लाख देने की घोषणा की

भुवनेश्वर, 20 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को 16 जुलाई को पुरी में आयोजित इस वर्ष की रथ यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले दो श्रद्धालुओं के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

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यह घोषणा मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से की गई।

सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 16 जुलाई को पुरी में बीमार पड़ने के बाद इलाज के दौरान निधन हुए कटक के अनिल दास और मुंबई के अशोक सुबारे रायकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है।

राज्य सरकार ने रथ यात्रा के दौरान दो श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन भगदड़ की घटनाओं से इनकार किया था।

घटना के बाद राज्य सरकार ने कहा कि त्योहार के दौरान सात लोग अस्वस्थ महसूस करने लगे और तैनात कर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दुर्भाग्यवश, उनमें से 60 वर्ष से अधिक आयु के एक पुरुष श्रद्धालु की मृत्यु हो गई।

सरकार ने यह भी बताया कि एक अलग और असंबंधित घटना में 35 वर्ष से अधिक आयु के एक पुरुष श्रद्धालु को हृदय गति रुक ​​गई और तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा, लगातार बारिश के कारण बीमार हुए कई श्रद्धालुओं को अस्पताल में चिकित्सा सहायता दी गई और उचित उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया और विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर भीड़ प्रबंधन में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके कारण श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई।

वहीं, मुख्य विपक्षी दल बीजद ने दावा किया कि 16 जुलाई को रथ यात्रा के दौरान पुरी के ग्रैंड रोड (बड़ा डंडा) पर मरीचिकोटे चौक के पास भगदड़ मचने से गंभीर रूप से घायल चार श्रद्धालुओं को पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल लाया गया था।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पुरी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) ने उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तीनों श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ के कारण हुई थी।