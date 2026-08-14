80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करेंगी।

गुरुवार देर रात जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति का भाषण शाम 7 बजे आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और सभी दूरदर्शन चैनलों पर दिखाया जाएगा। भाषण पहले हिंदी में दिया जाएगा, और उसके बाद उसका अंग्रेजी संस्करण प्रसारित होगा।

दूरदर्शन ने पुष्टि की है कि हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। इसके क्षेत्रीय चैनल अलग-अलग राज्यों के दर्शकों के लिए अनुवादित संस्करण दिखाएंगे।

आकाशवाणी भी रात 9:30 बजे अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में संस्करण प्रसारित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदेश नागरिकों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचे।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का वार्षिक संबोधन एक पुरानी परंपरा है, जो 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय समारोहों की रूपरेखा तय करता है। यह आमतौर पर देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और आकांक्षाओं पर प्रकाश डालता है, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए बलिदानों को भी नमन करता है।

इस वर्ष का संबोधन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो 1947 से अब तक के आठ दशकों के लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रीय प्रगति को रेखांकित करता है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रसारण की व्यवस्था इस तरह की गई है कि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दूरदर्शन के टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट चैनलों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यह भाषण प्रसारित किया जाएगा।

देश भर के नागरिक राष्ट्रपति का संदेश सुनेंगे। यह संदेश 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री के पारंपरिक स्वतंत्रता दिवस भाषण से पहले प्रसारित होगा।

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