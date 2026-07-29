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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल का किया दौरा, छात्रों से संवाद कर बढ़ाया उत्साह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 29, 2026, 12:33 PM
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल का किया दौरा, छात्रों से संवाद कर बढ़ाया उत्साह

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित एयरफोर्स बाल भारती स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ विशेष संवाद किया और उन्हें शिक्षा, नैतिक मूल्यों तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति का यह दौरा स्कूल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और यादगार अवसर माना जा रहा है।

स्कूल पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का स्वागत भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और एयर फोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन (एएफएफडब्ल्यूए) की अध्यक्ष सरिता सिंह ने किया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए स्कूल प्रशासन और विद्यार्थियों ने विशेष तैयारियां की थीं।

दौरे की शुरुआत छात्रों द्वारा किए गए पारंपरिक और गर्मजोशी भरे स्वागत से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और विविधता की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में छात्रों की प्रतिभा, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उपस्थित अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया।

दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रपति और विद्यार्थियों के बीच हुआ संवाद रहा। इस दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों से उनके सपनों, शिक्षा, भविष्य की योजनाओं और रुचियों के बारे में बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का मार्ग कठिन परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच से होकर गुजरता है। उन्होंने छात्रों को जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने, अच्छे नैतिक मूल्यों को अपनाने और समाज व देश के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रपति ने स्कूल परिसर में आयोजित कला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई चित्रकृतियां और रचनात्मक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं। उन्होंने छात्रों की रचनात्मक सोच और कलात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ कला और सृजनात्मकता का विकास भी व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्कूल के आधुनिक बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और जिम्मेदार और जागरूक नागरिक तैयार करने के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान देश के भविष्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम