रामप्रसाद बिस्मिल जयंती: ओम बिरला, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई नेताओं ने किया नमन

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने गुरुवार को रामप्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि दी।

Read More

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रभक्त और अमर बलिदानी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उन महान विभूतियों में थे जिन्होंने अपने विचारों, लेखनी और साहसिक कार्यों से स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।"

ओम बिरला ने आगे लिखा, "काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल की निर्णायक भूमिका ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। त्याग, साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का अनुपम उदाहरण उनका जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भारत की स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले अमर क्रांतिकारी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण, त्याग और बलिदान आज भी युवाओं को राष्ट्र भक्ति और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया, "महान क्रांतिकारी और अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। काकोरी ट्रेन एक्शन के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल के स्वाधीनता-संकल्प को अंग्रेजों की यातनाएं भी डिगा नहीं सकीं। युवाओं को संगठित कर मां भारती की आजादी के लिए प्रेरित करने वाले बिस्मिल की रचनाओं को पढ़कर आज भी रोम-रोम राष्ट्रप्रेम से भर उठता है। उनकी बलिदान-गाथा युवाओं को राष्ट्रप्रथम के लिए अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी।"

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान के अमर प्रतीक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन करता हूं। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले बिस्मिल ने क्रांतिकारी चेतना को जन-जन तक पहुंचाया और युवाओं के मन में स्वाधीनता का संकल्प जगाया। उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण, आत्मोत्सर्ग और अटूट साहस का अनुपम उदाहरण है। भारत की स्वतंत्रता के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता रहेगा।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नितिन नवीन ने कहा, "अद्भुत साहस, अटूट देशभक्ति और महान त्याग के प्रतीक बिस्मिल ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणादायक अध्याय है, जिसने असंख्य देशवासियों के भीतर राष्ट्रप्रेम की अलख प्रज्वलित की। उनके विचार और बलिदान आज भी हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।"

--आईएएनएस

डीसीएच/