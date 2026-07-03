राम मंदिर में चंदा चोरी: नकदी गिनती केंद्र के अंदर से आरोपियों की तस्वीर सामने आई

अयोध्या, 3 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या के राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। जांच एजेंसियों को पहली ऐसी तस्वीर मिली है, जिसमें दोनों आरोपी अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा मंदिर के नकदी गिनती केंद्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

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यह तस्वीर जांच में अहम सबूत मानी जा रही है, क्योंकि इसमें आरोपी उस कमरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की गिनती की जाती थी और उसे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता था।

मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों के नाम टीनू यादव, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने निगरानी व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाया। जांचकर्ताओं का कहना है कि शुरुआती दौर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की सही तरीके से निगरानी नहीं हो रही थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी बिना पकड़े गए नकदी निकालने में सफल रहे।

सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को मतगणना क्षेत्र से पैसे लेते हुए देखा गया है। सूत्रों के अनुसार, संदिग्धों ने पहले कैमरों से बचने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी निगरानी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने खुलेआम पैसे ले जाने का काम किया।

जांच में अब मंदिर के दान के प्रबंधन के लिए नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आ गई है। जांच के मुताबिक, उस समय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने नकदी गिनने वाले कर्मचारियों की भर्ती की जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा को सौंप दी थी। अनिल मिश्रा का नाम भी इस मामले में आरोपी के तौर पर सामने आया है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रस्ट ने मार्च 2025 में कामकाज बढ़ाने के लिए 10 नए कर्मचारियों की भर्ती की थी। जांच के मुताबिक, चंपत राय की ओर से भेजे गए सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू अनिल मिश्रा ने लिया था। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों ने 4 मार्च को अनिल मिश्रा से मुलाकात की और दो दिन बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया, जिसके बाद उन्होंने काम संभाल लिया।

जांच में भर्ती प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा में कई कथित खामियों का भी खुलासा हुआ है। शुरुआत में, नव नियुक्त कर्मचारियों को आधिकारिक पहचान पत्र जारी नहीं किए गए थे। इसके बजाय, उन्हें केवल ट्रस्ट द्वारा जारी ड्यूटी शीट के आधार पर ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को 18,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाता था और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित शिफ्ट में काम करते थे।

जांच में यह भी पता चला है कि मंदिर परिसर में नकदी की गिनती एक केंद्र के बजाय दो अलग-अलग स्थानों पर की गई थी। कुंभ तीर्थयात्रा के बाद दान में हुई भारी वृद्धि के मद्देनजर, दान की बढ़ी हुई मात्रा को संभालने के लिए एक अतिरिक्त गिनती केंद्र स्थापित किया गया था।

एक मतगणना केंद्र तीर्थयात्रा सुविधा केंद्र (पीएफसी) भवन से संचालित होता था, जबकि दूसरा मंदिर परिसर के अंदर स्थित पुलिस चौकी से संचालित होता था। नव नियुक्त कर्मचारियों को मुख्य रूप से पुलिस चौकी में तैनात किया गया था, जहां वे करेंसी नोटों को छांटते, बंडल तैयार करते और गिनती मशीनों का संचालन करते थे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और लव कुश मिश्रा पुलिस चौकी मतगणना केंद्र पर तैनात थे। स्वतंत्र पांडे, रवींद्रनाथ, तरूण मालवीय और हिमांशु त्रिपाठी सहित कई स्टाफ सदस्यों के अपना पद छोड़ने के बाद, मनीष कुमार यादव और रमाशंकर मिश्रा को मतगणना टीम में शामिल किया गया।

पीएफसी भवन के बेसमेंट में बने मुख्य नकदी गिनती केंद्र में सीसीटीवी निगरानी कक्ष, कर्मचारियों के लिए भोजन कक्ष और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक काउंटर भी था, जहां गिनी गई नकदी जमा की जाती थी। यहां सुरक्षा के लिए एसआईएस के सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे और कुछ मौकों पर सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में लगाए जाते थे।

इन उपायों के बावजूद, जांचकर्ताओं का आरोप है कि निगरानी अपर्याप्त रही। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की निगरानी के लिए दो या तीन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन वे कथित तौर पर अक्सर निगरानी कक्ष से बाहर रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप गिनती प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी नहीं हो पाई। सीसीटीवी स्क्रीन उसी कमरे में स्थित थी जहां नकदी की गिनती की जाती थी, लेकिन अधिकारियों का मानना ​​है कि निगरानी कमजोर रही।

इस मामले में एक अन्य आरोपी, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव, नकदी गिनने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। बताया जाता है कि उनके कर्तव्यों में दान पेटियों से निकाली गई धनराशि प्राप्त करना, गिनती की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल था कि धनराशि एसबीआई को सौंप दी जाए।

सूत्रों के अनुसार, आभूषणों का कभी भी व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, जिससे उन्हें चुराना अपेक्षाकृत आसान हो जाता था।

--आईएएनएस

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