राम मंदिर चढ़ावा विवाद: शिमला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सुक्खू बोले-आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

शिमला, 7 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को शिमला में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी खेल परिसर से राम बाजार स्थित राम मंदिर तक मार्च निकाला और विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने राम मंदिर में पूजा-अर्चना की और हवन में हिस्सा लिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर को राजनीति का विषय बना दिया है, जबकि देशभर के लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया था। उन्होंने बताया कि जब मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान चलाया जा रहा था, तब उन्होंने भी दान दिया था।

सुक्खू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय देशभर में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्ण अवकाश घोषित किया था, क्योंकि राज्य के लोगों की भगवान राम में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्श आज भी सरकार को प्रेरित करते हैं और सार्वजनिक जीवन में उन मूल्यों का पालन करने का प्रयास किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के सच्चे भक्त उनके नाम का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका सबसे बड़ा संदेश मानवता की सेवा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर के उद्घाटन के बाद देशभर से श्रद्धालुओं ने गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धन और आभूषण दान किए थे।

उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों ने न केवल जनता के चढ़ावे का दुरुपयोग किया है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और आस्था को भी ठेस पहुंचाई है।

सुक्खू ने कहा कि जब भी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, तब देश के नागरिक उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हैं। इसे भावनात्मक मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शिमला के राम मंदिर में प्रार्थना की है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि मंदिर के चढ़ावे के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए।

उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम और धर्म के नाम पर चंदा जुटाते हैं या राजनीति करते हैं, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने का श्रेय सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाना चाहिए, जिनके कार्यकाल में राम जन्मभूमि स्थल के ताले खोले गए थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भगवान राम में गहरी आस्था है, लेकिन पार्टी धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने में विश्वास नहीं करती।

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस हिंदू संस्कृति के मूल्यों में विश्वास रखती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है और भगवान राम के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा केवल राजनीति के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी