राम मंदिर चढ़ावा मामला: विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग दोहराई

लखनऊ, 9 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए आशुतोष वर्मा ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है। ये उनका तरीका हो सकता है। मेरा मानना है कि अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी होने के नाते हर सपा कार्यकर्ता का कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है। दूसरा, हमने बार-बार एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जब मामले की जांच करने वाले अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, जबकि आरोप भी राज्य सरकार के खिलाफ हैं तो वह निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है?

आशुतोष वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी आग्रह करती है कि एसआईटी को भंग करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सीबीआई जांच कराई जाए। यह केवल लाखों-करोड़ों की चोरी नहीं है। यह इस देश में 140 करोड़ लोगों के आस्था की चोरी है। यह उस बात की चोरी है जिस पर भाजपा की नींव रखी गई थी।

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "राहुल गांधी ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में दिए गए चढ़ावे की चोरी हुई है और हमारा मानना ​​है कि यह बहुत गंभीर मामला है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन पोस्ट कर रहा है और कौन नहीं। मुद्दा यह है कि इस घटना को कैसे छिपाया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट से भी पता चला है कि कथित तौर पर 70 बार चोरी हुई है। असली मुद्दा यह है कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और राम मंदिर में दिए गए चढ़ावे की चोरी हुई है। हमारा मानना ​​है कि सनातन धर्म के अनुयायी इन सब पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।"

कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस की आवाज है। कांग्रेस पार्टी ने बार-बार बयान दिए हैं। केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राम मंदिर मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। इसलिए यह कांग्रेस पार्टी की सामूहिक आवाज है। शक्ति सिंह गोहिल, जो एक बहुत वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कल विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह मांग भी रखी। तो हमें यह बताने के बजाय कि किस नेता को क्या कहना चाहिए, क्या बीजेपी उन सवालों या चिंताओं का जवाब दे सकती है जो राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बार-बार उठाए हैं? वे किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकते। वे बस राहुल गांधी की बातों या सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे वे संसद के अंदर हों या बाहर।"

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "यह पूरी बात झूठी है। यह धोखाधड़ी है, लेकिन असली धोखेबाज अभी भी बाहर हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में उनके नाम तक नहीं हैं। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के नाम उसमें नहीं हैं। जांच में सिर्फ छोटी मछलियां ही पकड़ी गई हैं। डुप्लीकेट रसीद बुक हैं और सारे सबूत मौजूद हैं। हर कोई जानता है कि पैसा कहां गया। यह रिकॉर्ड पर है कि उस पैसे का इस्तेमाल पुणे से लेकर दिल्ली, नोएडा और अयोध्या तक घर और आलीशान बंगले बनाने में कैसे किया गया। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?"

--आईएएनएस

एसडी/वीसी