राम मंदिर चढ़ावा मामला: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए गिरफ्तार आठों आरोपी

अयोध्या, 29 जून (आईएएनएस)। राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों को सोमवार को अयोध्या की एक अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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इस मामले में सभी आरोपियों को अब 13 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कई पहलुओं से जांच की जानी है, ऐसे में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखना जरूरी है।

पुलिस ने पहले ही कहा था कि फिलहाल वह उनकी हिरासत नहीं मांगेगी, बल्कि जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ के लिए प्रश्नों की विस्तृत सूची तैयार करने के बाद आने वाले दिनों में हिरासत में लेगी।

पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक सहित लगभग छह बैंकों को नोटिस जारी किया है और गिरफ्तार आरोपियों, ट्रस्ट और अन्य लोगों के बैंक खातों और लॉकरों की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच में करीब 70 से 80 लोग शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर जांच के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा।

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अगर आरोपियों से पूछताछ की जरूरत पड़ी तो अदालत से पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। जांच टीम इसके लिए सवालों की विस्तृत सूची तैयार करने में लगी हुई है।

इस बीच, सभी आरोपियों के मोबाइल फोन फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) में भेजने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चैट डिलीट कर दी थी, ऐसे में उन्हें रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन की अदालत की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

इस मामले की जांच में जुटी पुलिस की एक टीम नया घाट स्थित एसबीआई की शाखा में भी गई थी। इस शाखा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का प्राथमिक बैंक खाता है। बैंक अधिकारियों की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा शाखा प्रबंधक से पूछताछ करने और जांच के तहत उनका बयान दर्ज करने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम