राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में कोई दोषी नहीं बचेगा, राहुल गांधी का ध्यान विदेश में: आरपी सिंह

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा मामले, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, नीट परीक्षा विवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ काम कर रही हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर आरपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच पूरी होने के बाद सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भारत द्वारा ईरान संकट के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बाद गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई को पहले के स्तर पर बहाल किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। अब हालात सामान्य होने पर उन्हें हटाया जा रहा है। समय के साथ-साथ लोगों को और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर आरपी सिंह ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अब तक 55 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और इन यात्राओं पर लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह खर्च उनकी आय से कई गुना अधिक बताया जाता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता को बताना चाहिए कि उनका मन भारत में लगता है या विदेश में, क्योंकि उनका ध्यान अधिकतर विदेश यात्राओं पर केंद्रित दिखाई देता है।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा बागी सांसद संजय दीना पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर आरपी सिंह ने कहा कि राउत को पहले अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संजय राउत अपने ही सहयोगियों के लिए करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति ऐसे दल में रहना नहीं चाहेगा। कार्रवाई की बात करने से पहले राजनीतिक मर्यादा का पालन करना जरूरी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राहुल गांधी पर नीट परीक्षा को लेकर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाए जाने के सवाल पर आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना था। राहुल गांधी देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छात्रों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। नीट की दोबारा आयोजित परीक्षा सफल रही और सरकार भविष्य में भी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अमेजन के प्रेसिडेंट और सीईओ एंडी जेसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारत में बड़े निवेश की घोषणा पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बन चुका है। वैश्विक निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां यहां निवेश करना चाहती हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए आरपी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस और आपातकाल के विरोध की राजनीति करते हुए बिताया। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष के कारण ही मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पहचान मजबूत हुई थी, लेकिन आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर राजनीति कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएसके/वीसी