राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नृत्य गोपाल दास ने लिखा पत्र, बोले- पीएम और सीएम पर पूरा भरोसा

लखनऊ, 6 जुलाई (आईएएनएस)। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने सोमवार को राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले पर गहरा दुख जताया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील भी की।

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उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने अपील की कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले को निजी फायदे के लिए राजनीतिक रंग न दिया जाए।

महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से पत्र में लिखा गया, "श्री रामलला सरकार के मंदिर से दान की चोरी से मुझे बहुत दुख हुआ है। जिसने भी यह पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वे इस पाप कर्म में शामिल व्यक्ति को सजा दिलाएंगे।"

उन्होंने लिखा, "यह मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, और मेरी अपील है कि कोई भी व्यक्ति निजी फायदे के लिए इस पर राजनीति न करे।"

इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज एक अहम बैठक करने वाला है, जिसमें सदस्य ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा की ओर से सौंपे गए इस्तीफों पर विचार किया जाएगा।

बैठक में मंदिर के लिए चढ़ावा इकट्ठा करने और राम मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की चल रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच पर भी चर्चा होगी।

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की मंजूरी से बुलाई गई है, ताकि तत्काल फैसले की जरूरत वाले कई जरूरी मामलों पर चर्चा की जा सके। नृत्य गोपाल दास अभी अस्पताल में भर्ती हैं।

कोषाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, "सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष की अनुमति से, कोषाध्यक्ष द्वारा सोमवार, 6 जुलाई 2026 को एक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक ज़रूरी मामलों पर चर्चा करने और जरूरी फैसले लेने के लिए कम समय के नोटिस पर बुलाई गई है।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस