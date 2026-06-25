राम मंदिर चंदा प्रकरण पर पंकज चौधरी बोले- दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। राम मंदिर दान विवाद को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में पहले ही गंभीर कदम उठाते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है।

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पंकज चौधरी ने आईएएनएस से कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होगी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चंपत राय का नाम लेकर किए जा रहे 'एक्स' पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि नाम लेना विपक्ष का काम है और वह नाम लेते रहें लेकिन जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि चाहे राम मंदिर चंदा प्रकरण हो या हाल के अग्निकांड की घटनाएं, सरकार कहीं भी दोषी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी जांच कराना और दोषियों को सजा दिलाना है, जो वह पूरी गंभीरता से कर रही है।

2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले की सफलता को 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराने संबंधी अखिलेश यादव के दावे पर पंकज चौधरी ने कहा कि 2024 में जनता को गुमराह कर जो राजनीतिक लाभ मिला था, वह दोबारा नहीं मिलने वाला। देश और प्रदेश की जनता समझदार है, और पिछले दो वर्षों में लोगों को सही और गलत का अंतर समझ में आ चुका है।

वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का चेहरा होंगे या नहीं, इस सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं लेकिन भाजपा के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ते हैं और संगठन की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है।

लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत के मामले पर उन्होंने राजनीति करने से इनकार किया। पंकज चौधरी ने कहा कि यह बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना है। भाजपा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम