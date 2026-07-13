राम जन्मभूमि थाना पहुंचा वकीलों का प्रतिनिधिमंडल, कहा- हम झुकने वाले नहीं

अयोध्या, 13 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद के वकील अब मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचा और अपनी शिकायत पर दर्ज एफआईआर की जानकारी मांगी। पुलिस ने जवाब में कहा कि इस मामले में पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है। ऐसे में एक और एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश मिला है।
थाना राम जन्मभूमि में पुलिसकर्मियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तरुण जीत वर्मा, वरिष्ठ वकील और निर्मोही अखाड़ा, अयोध्या के वकील ने बताया कि हम सभी अपनी शिकायत पर एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी लेने के लिए यहां आए थे, लेकिन बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक एफआईआर पहले से दर्ज है, ऐसे में एक और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अब हम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद कप्तान से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे।
वहीं, वकील राज कपूर सिंह ने कहा कि हम इस मामले में झुकने वाले नहीं हैं। बिना लड़ाई के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमसे जो भी हो सकेगा, हम करने के लिए तैयार हैं।
बता दें कि पिछले दिनों बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ आवेदन दिया था। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचा और अपनी शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी मांगी।
पुलिस द्वारा वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को एक दस्तावेज दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। हालांकि, वकील इससे संतुष्ट नहीं हैं और आगे घेराव या प्रदर्शन करने अथवा अन्य विकल्पों पर चर्चा करने वाले हैं।