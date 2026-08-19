सारे मंदिर इसलिए बन रहे हैं ताकि चोरी हो सके : रेणुका चौधरी

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने राम मंदिर चढ़ावा मामले, वंदे मातरम विवाद और राजनीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कई मुद्दों पर आईएएनएस के साथ बातचीत में अपनी राय रखी।

राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी द्वारा चंपत राय को क्लीन चिट दिए जाने पर रेणुका चौधरी ने कहा कि ये पहले ही अपेक्षित था कि बड़े लोगों को बचाने के लिए निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों को कुर्बान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "ये तो होना ही था। हमें पहले से पता था कि यही होने वाला है। छोटे-मोटों को कुर्बान कर देंगे और चंपत राय को बचा लेंगे।"

उन्होंने कहा, "सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके। ये भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से खिलवाड़ करेंगे तो ये बच जाएंगे। उनका श्राप इनको लगा है।"

बता दें कि मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी। मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंदिर में दान के प्रबंधन और संग्रह से संबंधित जांच के तहत एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की।

वहीं, वंदे मातरम के पूरे गीत को राजनीतिक और हिंदू-मुस्लिम से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "उस समय जो माहौल था, उस कारण से फैसला हुआ था। आज ये लोग किस कारण से कर रहे हैं, वो जानें और भगवान जाने। वैसे तो भगवान राम भी इनसे हटकर बैठे हैं।"

'कॉकरोच जनता पार्टी' के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा, "एक लोकतंत्र में हम कोई हाथ-ज्योतिषी बनकर नहीं कह सकते। किसी ने सोचा था कि कोर्ट की एक टिप्पणी पर एक 'कॉकरोच पार्टी' बन जाएगी? यही खासियत है इस लोकतंत्र की। कब क्या होगा, जब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। युवाओं की आवाज बुलंद रहनी चाहिए।"

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस