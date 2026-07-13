राकेश मल्होत्रा बने जम्मू-कश्मीर भाजपा अर्बन लोकल बॉडी सेल के सह-संयोजक

जम्मू, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। पार्टी नेतृत्व ने अखनूर निवासी राकेश मल्होत्रा को तत्काल प्रभाव से भाजपा जम्मू-कश्मीर अर्बन लोकल बॉडी सेल का सह-संयोजक (को-कन्वीनर) नियुक्त किया है।

Read More

पार्टी की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार, यह निर्णय भाजपा के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत पॉल शर्मा (सीए) और भाजपा जम्मू-कश्मीर के संगठन महासचिव अशोक कौल के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया। नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

भाजपा के अनुसार, राकेश मल्होत्रा को यह जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकाय सेल की गतिविधियों के प्रभावी संचालन, बेहतर समन्वय और संगठनात्मक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से सौंपी गई है। पार्टी का मानना है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का लाभ शहरी क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार और जनसंपर्क अभियानों को मजबूत करने में मिलेगा।

अर्बन लोकल बॉडी सेल भाजपा के संगठनात्मक ढांचे का एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है, जो नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। इसके माध्यम से पार्टी शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है और आम नागरिकों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है।

भाजपा नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि राकेश मल्होत्रा नई जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगे और संगठन की नीतियों तथा कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।

जम्मू-कश्मीर में संगठन को और मजबूत करने और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए भाजपा लगातार विभिन्न प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां कर रही है। इसी क्रम में राकेश मल्होत्रा की नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा ने कहा है कि संगठन को अधिक सक्रिय, समन्वित और जन-केंद्रित बनाने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाते रहेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी