सद्भावना दिवस पर खड़गे ने राजीव गांधी को किया याद, कहा- 'युवाओं और तकनीकी प्रगति में है उनकी विरासत'

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें याद किया है। खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भारत की सहानुभूति, सद्भाव और मेल-मिलाप की शाश्वत भावना को और मजबूत करें। साथ ही बौद्धिक स्वतंत्रता, इनोवेशन और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को भी बढ़ावा दें।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज, सद्भावना दिवस पर हम राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने लाखों लोगों में उम्मीद जगाई और भारत को 21वीं सदी की संभावनाओं के लिए तैयार करने में मदद की।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे लिखा, "उनकी विरासत उन क्रांतिकारी बदलावों में जीवित है, जिनकी उन्होंने वकालत की थी और भारत के युवाओं, तकनीकी प्रगति व नए विचारों की शक्ति में उनके अटूट विश्वास में भी। शायद राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भारत की सहानुभूति, सद्भाव और मेल-मिलाप की शाश्वत भावना को और मजबूत करें और साथ ही बौद्धिक स्वतंत्रता, इनोवेशन और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को भी बढ़ावा दें। उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं और राष्ट्र के लिए उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हैं।"

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लिखा, "भारत में सूचना क्रांति के जनक, आधुनिक व प्रगतिशील भारत के शिल्पकार और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर आज 'वीर भूमि' पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने, युवाओं के सशक्तिकरण और पंचायती राज को मजबूत करने में उनका दूरदर्शी योगदान हम सभी को सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।"

सचिन पायलट ने लिखा, "भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के निर्माण और तरक्की के लिए आधुनिक तकनीक और नए विचारों को अपनाने में विश्वास जताया। इसके लिए यह बेहद जरूरी था कि युवाओं की भागीदारी और उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समुचित व्यवस्था और अवसर प्रदान किए जाए। अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने देश में आधुनिकरण की नई परिभाषा गढ़ी। कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण फैसलों ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज उनकी जयंती पर उन्हें हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं।"

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी को नमन करते हुए लिखा, "हिमाचल प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के दिल के बहुत करीब था। यहां की वादियों और लोगों के बीच उनका सहज अपनापन आज भी स्मृतियों में महसूस होता है। युवाओं पर भरोसा, तकनीक के प्रति दूरदृष्टि और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था उनके विचारों की पहचान थी। आधुनिक, आत्मविश्वासी भारत का उनका सपना नई पीढ़ी को अवसर देने की सोच से जुड़ा था। उनकी स्मृति मेरे लिए जनसेवा के संकल्प को दिन-प्रतिदिन और गहरा करती है।"

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने लिखा, "भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी, युवाओं को लोकतंत्र में नई शक्ति दी और सूचना व तकनीकी क्रांति के माध्यम से देश को भविष्य की नई दिशा प्रदान की। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान और प्रगतिशील भारत का उनका संकल्प सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा।"

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पोस्ट किया, "तकनीकी भारत के शिल्पकार, संचार क्रांति के जनक, भविष्यदृष्टा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। राजीव जी ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं को शिक्षा, संचार और नेतृत्व के अवसर दिए। कंप्यूटर और दूरसंचार की क्रांति, पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था और नवोदय विद्यालय इसके उदाहरण हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला।"

--आईएएनएस

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