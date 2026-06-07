राज्यसभा का अवसर देने के लिए चिंतकायला विजय ने सीएम चंद्रबाबू नायडू और लोकेश का जताया आभार

अमरावती, 7 जून (आईएएनएस)। तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर चिंतकायला विजय ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू व महासचिव लोकेश का आभार व्यक्त किया है।

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चिंतकायला विजय ने बयान जारी कर कहा है कि यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने मुझे राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय महासचिव लोकेश ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैं जीवन भर इन दोनों का ऋणी रहूंगा।

उन्होंने आगे कहा, "मुझे प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि यदि आप तेलुगुदेशम पार्टी में विश्वास रखते हैं, इसका ध्वज अपने कंधों पर उठाते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विपक्ष में रहते हुए पिछले पांच वर्षों में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने अनेक बलिदान दिए, कठिनाइयां झेलीं और कई चुनौतियों का सामना किया।"

विजय ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और लोकेश ने हर स्तर पर उन सभी को एक ही संदेश दिया, "यह पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो मुश्किल समय में इसके साथ खड़े रहते हैं।" आज उस प्रतिबद्धता का एक जीता-जागता उदाहरण है।

विजय ने कहा, "चुनौतीपूर्ण समय में भी मेरे पिता चिंतकयाला अय्यन्ना पात्रुदु, मैं और मेरा परिवार 1983 से ही अटूट आस्था, उत्साह और समर्पण के साथ तेलुगु देशम पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। पार्टी को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव और राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने मिलकर यह निर्णय लिया। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। मैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार और सम्मान व्यक्त करता हूं।"

चिंतकायला विजय, "मैं उन सभी निष्ठावान और समर्पित तेलुगु देशम पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हर गांव से अपार स्नेह दिखाया है। हम सब एक टीडीपी परिवार हैं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि किन शुभ परिस्थितियों में नंदामुरी तारक रामाराव (एनटीआर) ने इस महान पार्टी की स्थापना की, लेकिन उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानते हुए पार्टी ने आज चिंतकयाला विजय को राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने का सम्मान प्रदान किया है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यह केवल तेलुगु देशम पार्टी के आशीर्वाद और समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है।"

--आईएएनएस

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