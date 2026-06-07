राजद नेताओं की सुरक्षा पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन बोले, 'सुरक्षा केवल घटाई गई है'

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने राजद नेताओं की सुरक्षा कम करने को लेकर आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बिहार सरकार की ओर से निर्णय किया गया है, उसमें ये गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सुरक्षा हटा दी गई है।

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शहनवाज हुसैन ने कहा कि सुरक्षा केवल घटाई गई है। उनकी पूरी तरह से सुरक्षा करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रही है। इसको लेकर जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, वह गलत है।

'इंडिया' गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन जैसा कुछ भी इस धरती पर मौजूद नहीं है। इसका न तो नेता है, न नीति है और न ही नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि इसका कार्यालय और लेटरपैड तक नहीं है। इसमें शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं और एक दूसरे को हराते और जीताते हैं। मोदी के जलन और भाजपा के विरोध में एक बार बैठ कर चाय-नाश्ता कर लेते हैं और फिर अलग-अलग जाते हैं।

शहनवाज हुसैन ने कहा कि इनकी राह अलग है, इनका मिशन अलग है। ये भाजपा और पीएम मोदी के विरोध में इकठ्ठे होते हैं फिर अलग-अलग जाते हैं। डीएमके को राहुल गांधी ने धोखा दिया। चुनाव हारते ही डीएमके को इन्होंने निकाल दिया। कांग्रेस अपने साथियों को धोखा देने में माहिर है। यही वजह है कि डीएमके इनको चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है।

बंगाल में मदरसे के सर्वे पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि सभी मदरसों की जानकारी करना सरकार की जिम्मेदारी है। सर्वे के माध्यम से सरकार की ओर से जानकारी ली जा रही है।

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है। हमारे बिहार के समस्तीपुर का लाल आज दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना है। वैभव सूर्यवंशी ने इतने कम उम्र में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब उनके प्रदर्शन को दुनिया देखेगी।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम