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Rajasthan CM Bhajanlal Sharma : 'जब भी दिल्ली जाता हूं, ठोस नतीजे लेकर लौटता हूं', गहलोत की टिप्पणी पर सीएम भजनलाल का पलटवार

दिल्ली दौरे पर विवाद के बीच सीएम शर्मा का गहलोत पर तीखा हमला
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Dainik Hawk·
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Mar 18, 2026, 05:06 AM
'जब भी दिल्ली जाता हूं, ठोस नतीजे लेकर लौटता हूं', गहलोत की टिप्पणी पर सीएम भजनलाल का पलटवार

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। दरअसल, गहलोत ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राज्य में एक नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है।

मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गहलोत का नाम लिए बिना उनके कार्यकाल पर तंज कसा। 2020 के राजनीतिक संकट का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, उन्होंने कहा कि आप अपना समय होटलों में आराम करते हुए बिताते थे। जब भी आप बाहर निकलते थे, तो आप काम करने के लिए अयोग्य लगते थे।

सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां तक हमारी बात है, हम लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सक्रिय रहते हैं और बिना किसी रुकावट के लोगों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

राजस्थान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और जन प्रतिनिधि नागरिकों के कल्याण के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि वे हमारे दो साल के कार्यकाल में किए गए काम की तुलना अपने पांच साल के कार्यकाल से करने को तैयार नहीं हैं। ऐसी चर्चाओं से बचने के लिए, वे विधानसभा से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी और विपक्ष को भी ऐसा ही करने की चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

अपनी दिल्ली यात्राओं को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सवाल उठाए जाते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं या नहीं। क्या मुझे किसी और की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए? हम राजस्थान के लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना से उनकी सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पिछली कांग्रेस सरकार को निशाना साधते हुए सीएम शर्मा ने 'जल जीवन मिशन' में अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के चलते कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

अपनी हालिया दिल्ली यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, तो कुछ ठोस नतीजे लेकर लौटता हूं। मेरी हालिया मुलाकातों के ठोस परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के वित्तीय संकेतकों में सुधार का भी दावा किया और कहा कि राजकोषीय घाटे को कम किया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है।

--आईएएनएस

 

 

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