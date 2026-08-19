विधानसभा सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों संग की बैठक, सदन में सरकार के विजन को रखने का आह्वान

जयपुर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा का सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों से विधानसभा की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी निभाने और राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों तथा भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से सदन में रखने का आह्वान किया।

बुधवार को अपने आवास पर आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को अभूतपूर्व गति से पूरा कर रही है।

उन्होंने विधायकों से कहा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यक्रमों को प्रमुखता से रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याण भाजपा सरकार का मूल उद्देश्य है और सरकार ने राजस्थान भर में अनेक योजनाओं और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।

उन्होंने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों की तुलना में मौजूदा सरकार ने केवल ढाई वर्षों में ही 'अभूतपूर्व कार्य' किए हैं।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की 'डबल इंजन' व्यवस्था ने राजस्थान को समग्र विकास की स्पष्ट दिशा दी है।

उनके अनुसार, राज्य ने पानी, बिजली, उद्योग, रोजगार और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपील की कि वे सरकार की इन उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार तथा राजनीतिक आलोचनाओं का जवाब दें।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि यह पार्टी भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से जुड़ी रही है तथा जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है।

उन्होंने भाजपा विधायकों से कहा कि वे जनता को कांग्रेस के राजनीतिक रिकॉर्ड के बारे में जागरूक करें और विपक्षी दल पर भरोसा करने को लेकर सतर्क रहने का संदेश दें।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाएं और साथ ही सरकार की योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को भी सामने रखें।

भजनलाल शर्मा ने पार्टी विधायकों से एकजुट और सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की सोच, उपलब्धियों और विकास कार्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया जाए।

--आईएएनएस

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