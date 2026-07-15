राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, अमृत महोत्सव में वरिष्ठ विधायकों को किया जाएगा सम्मानित

जयपुर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा बुधवार को एक भव्य 'अमृत महोत्सव' के साथ अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। देश में अपनी तरह के इस अनोखे आयोजन में संवैधानिक हस्तियां, मौजूदा और पूर्व विधायक तथा सांसद एक साथ जुटेंगे।

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विधानसभा उन 26 विधायकों को सम्मानित करेगी जो छह या उससे ज्यादा बार चुने गए हैं। सम्मानित होने वाले अधिकतर लोग 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इस कार्यक्रम में कई अहम पड़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक साथ मंच साझा करेंगे। अमृत महोत्सव में 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा सदस्य, लगभग 695 मौजूदा और पूर्व विधायक भी हिस्सा लेंगे।

राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी राज्य विधानसभा बन गई है, जो अपनी 75 साल की यात्रा का जश्न 'अमृत महोत्सव' के तौर पर मना रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला बुधवार सुबह जयपुर पहुंचने के बाद सुबह 10 बजे इस समारोह का उद्घाटन करेंगे।

शाम 4 बजे होने वाले समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे।

इस समारोह के तहत सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए उन 26 विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने छह या उससे अधिक बार कार्यकाल पूरा किया है।

मौजूदा और पूर्व विधायकों के लिए सर्किट हाउस, डाक बंगला, विधायक गेस्ट हाउस और पंचायती राज संस्थान में ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है।

अमृत ​​महोत्सव में उन 24 अहम कानूनों पर भी चर्चा होगी, जिन्होंने पिछले साढ़े सात दशकों में राजस्थान के शासन और विकास को आकार दिया है। इन ऐतिहासिक कानूनों के महत्व और असर पर चर्चा में 16 मौजूदा और पूर्व विधायक हिस्सा लेंगे।

उम्मीद है कि इन समारोहों में विधानसभा की लोकतांत्रिक विरासत को उजागर किया जाएगा और साथ ही, पहली बार अलग-अलग पीढ़ियों के कानून-निर्माताओं को एक मंच पर लाया जाएगा।

--आईएएनएस

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