राजस्थान: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से चार डिवीजन में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

जयपुर, 11 जून (आईएएनएस)। राजस्थान में गुरुवार से गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य में एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 11 जून से 14 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।
जयपुर और अलवर समेत 12 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसम प्रणाली का असर 14 जून तक पूरे राज्य में बना रहेगा। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद, पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क रहा; आसमान साफ रहा और तेज धूप रही।
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अलवर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बुधवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगानगर में 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख तापमानों में चूरू में 44.7 डिग्री, फलोदी में 43.8 डिग्री, जैसलमेर में 43 डिग्री, बीकानेर में 42.4 डिग्री, बाड़मेर में 42.3 डिग्री और अलवर में 42.2 डिग्री सेल्सियस शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के ऊपर एक मजबूत मौसम प्रणाली के बनने का अनुमान लगाया है।
इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बुधवार को जयपुर में भीषण गर्मी रही और अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात का तापमान भी ज्यादा रहा और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। साफ आसमान, तेज धूप और लगातार बनी हुई उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अजमेर में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह नमी का स्तर 71 प्रतिशत और शाम को 33 प्रतिशत रहा। तेज धूप और हवा में नमी के कारण दोपहर में गर्मी बढ़ गई। आने वाले दिनों में भी उमस भरे मौसम के बने रहने की संभावना है।
उदयपुर में भी गर्मी का दौर जारी रहा, हालांकि मंगलवार की तुलना में तापमान में थोड़ी गिरावट आई। शहर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉ. आरएस देवड़ा ने बताया कि अगले दो दिनों में बारिश होने की संभावना है। दोपहर में तेज़ धूप रही, लेकिन शाम तक तापमान में थोड़ी राहत मिली।
बुधवार को कोटा में भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर गर्म हवाएं (लू) चलती रहीं और उमस भी ज्यादा रही, जिससे लोग घरों में ही रहने को मजबूर हुए और दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम रही।
हल्की बारिश और तेज हवाओं से चार दिन तक मिली राहत के बाद, अलवर में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुबह से ही तेज धूप और भीषण गर्मी का दौर लौट आया और अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
जोधपुर भी भीषण गर्मी की चपेट में रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री ज्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री ज्यादा था। ज्यादा उमस और बढ़ते तापमान के कारण दिन भर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
गुरुवार से आंधी-तूफान, बारिश और तेज हवाओं की संभावना के साथ, राजस्थान के लोगों को आखिरकार भीषण गर्मी और उमस के लंबे दौर से जरूरी राहत मिल सकती है।
--आईएएनएस
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