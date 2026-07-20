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राजस्थान: टोंक में शराब की दुकान में घुसकर तेंदुए का हमला, तीन घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 06:30 PM
राजस्थान: टोंक में शराब की दुकान में घुसकर तेंदुए का हमला, तीन घायल

जयपुर, 20 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के टोंक जिले के टोडारायसिंह कस्बे में उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुआ शराब की दुकान में घुस गया, तीन लोगों पर हमला किया और करीब पांच घंटे तक दुकान के अंदर फंसा रहा, जिसके बाद वन विभाग ने उसे बचाया।

अधिकारियों के अनुसार, तेंदुए को सबसे पहले सोमवार सुबह करीब 8:45 बजे कस्बे के पास झाड़ियों में देखा गया। स्थानीय वन मित्र राकेश को निवासियों से सूचना मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचे, तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया और करीब 400 मीटर दूर पास की शराब की दुकान की ओर भाग गया।

जानवर ने सबसे पहले दुकान के बाहर बैठे फतेह लाल कोली (40) पर हमला किया और फिर दुकान के अंदर घुसकर विक्रेता संजय गुर्जर (25) पर हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद संजय ने सूझबूझ का परिचय दिया। भागते ही उन्होंने तुरंत दुकान का शटर गिरा दिया, जिससे तेंदुआ अंदर ही फंस गया और भीड़भाड़ वाले बाजार में आगे नहीं बढ़ पाया।

संजय ने बताया कि मैंने किसी तरह तेंदुए को धक्का देकर भगाया और बाहर निकलने की तरफ भागा। भागते समय मैंने शटर नीचे खींच दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उनके हाथ, कंधे और नाक पर तेंदुए के पंजे से चोटें आईं और बाद में उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया।

घायलों की पहचान राकेश, वन मित्र, फतेह लाल कोली (40) और संजय गुर्जर (25) के रूप में हुई। राकेश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि संजय और फतेह लाल को आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया।

घटना के बाद, वन विभाग ने जयपुर के झालाना से एक विशेष बचाव दल को बुलाया। तेंदुआ दुकान के अंदर ही फंसा रहा, जबकि पुलिस ने इलाके को घेर लिया और लोगों को घटनास्थल के पास जाने से रोक दिया। घटना की खबर फैलते ही भारी भीड़ जमा हो गई।

दोपहर करीब 2 बजे, बचाव दल ने एक ही डार्ट से तेंदुए को सफलतापूर्वक बेहोश कर दिया और उसे सुरक्षित पकड़ लिया, जिससे पांच घंटे का तनावपूर्ण अभियान समाप्त हो गया।

टोंक के सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) अनुराग महर्षि के अनुसार, बचाया गया जानवर पांच साल का नर तेंदुआ है। उन्होंने कहा कि तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने से पहले उसकी चिकित्सा जांच की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/