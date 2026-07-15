राजस्थान सरकार ने देर रात 18 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला

जयपुर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल के तहत मंगलवार देर रात 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया।

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महानिदेशक (डीजी) रैंक के दो अधिकारियों के साथ-साथ जोधपुर पुलिस आयुक्त और अजमेर और भरतपुर रेंज के महानिरीक्षकों (आईजी) को भी बदल दिया गया है।

अब चार जिलों में नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किए जाएंगे। रिफाइनरी दुर्घटना के दौरान सुर्खियों में आए बालोतरा एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया है। वहीं, जोधपुर कमिश्नर को पांच महीने से भी कम समय में बदल दिया गया है।

अनिल पालीवाल का तबादला डीजी (प्रशिक्षण एवं यातायात) के पद से हटाकर डीजी एवं कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स (जयपुर) के पद पर कर दिया गया है।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक (पुलिस यातायात) के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे महानिदेशक और होम गार्ड्स की कमांडेंट जनरल थीं। इसके अतिरिक्त, प्रदीप मोहन शर्मा का तबादला इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी (जयपुर) से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन) के पद पर किया गया है।

अजय सिंह राठौर का तबादला एएसपी (किशनगढ़ सर्किल) से सातवीं बटालियन आरएसी (भरतपुर) के कमांडेंट के पद पर कर दिया गया है। अनुष्ठा कालिया का तबादला एएसपी (बीकानेर सदर) और डीसीपी (मुख्यालय) के पद से जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में कर दिया गया है।

तबादलों की सूची में दो प्रमुख रेंजों के महानिरीक्षकों (आईजी) के पदों में भी बदलाव शामिल हैं। अजमेर रेंज के आईजी राजेंद्र सिंह का तबादला जयपुर में आईजी (सतर्कता) के पद पर किया गया है। भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद बिश्नोई का तबादला जयपुर में आईजी (पुलिस आधुनिकीकरण और कल्याण) के पद पर किया गया है।

डॉ. रवि, जो वर्तमान में आईजी (पुलिस आधुनिकीकरण और कल्याण) हैं उन्हें अजमेर रेंज के नए आईजी होंगे। डॉ. प्रीति चंद्र को आईजी (कानून और व्यवस्था) के पद से पदोन्नत करके भरतपुर रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है।

जोधपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक और बदलाव हुआ है। शरत कविराज, जिन्हें 23 फरवरी को जोधपुर पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था, पांच महीने से भी कम समय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब वे आईजी (क्राइम ब्रांच) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अंशुमन भोमिया नए कमिश्नर होंगे, वे वर्तमान में आईजी (एसएसबी) हैं। रिफाइनरी के कारण प्रसिद्धि पाने वाले बालोतरा जिले के एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। एसपी रमेश का तबादला जयपुर में एसपी (मानवाधिकार और कमजोर वर्ग) के पद पर कर दिया गया है। राजेश कुमार, जो वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी (मुख्यालय) हैं, बालोतरा के नए एसपी होंगे।

जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या अब जोधपुर में एसीबी एसपी के रूप में कार्यभार संभालेंगी। पंकज यादव जोधपुर ग्रामीण के एसपी के रूप में नित्या का स्थान लेंगे, वह वर्तमान में जोधपुर में प्रथम आरएसी बटालियन के कमांडेंट हैं। प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य को हनुमानगढ़ का एसपी नियुक्त किया गया है। हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीना का तबादला बीकानेर में 10वीं आरएसी बटालियन के कमांडेंट के पद पर कर दिया गया है।

--आईएएनएस

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