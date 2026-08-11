राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर फेरबदल की घोषणा की, 183 अधिकारियों का तबादला

जयपुर, 11 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने आगामी पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 183 अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया है।

कार्मिक विभाग ने मंगलवार को तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी किए और ये सभी बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए।

यह फेरबदल राज्य चुनाव आयोग के उन निर्देशों के बाद किया गया है, जिनमें उन अधिकारियों के तबादले की बात कही गई थी जो तीन साल से एक ही जगह पर तैनात हैं या अपने गृह जिलों में काम कर रहे हैं।

इस कदम को चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहती है।

तबादला सूची में प्रमुख नामों में योगेश कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं, जो 2008 बैच के आरएएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के तौर पर काम कर रहे थे। श्रीवास्तव को अब जयपुर में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है।

तबादला सूची में कई जिलों, विभागों, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

इस हालिया फेरबदल में चर्चित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा का भी तबादला किया गया है। दो महीनों में यह उनका दूसरा तबादला है। मीणा को दौसा में सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह सवाई माधोपुर में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के तौर पर काम कर रही थीं।

राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप उन अधिकारियों को भी दूसरी जगह भेजा है, जो अपने गृह जिलों में काम कर रहे थे।

जिन अन्य अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई है, उनमें महावीर खराड़ी, अशोक कुमार IV, नरेश बुनकर, राजवीर सिंह चौधरी, अशोक कुमार शर्मा, आलोक जैन, आकाश रंजन, जगदीश प्रसाद गौड़, राजकुमार कसवा और ओम प्रकाश सहारन शामिल हैं।

यह बड़े पैमाने पर फेरबदल ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है, जब राजस्थान शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी कर रहा है। आचार संहिता के जल्द ही लागू होने की उम्मीद के बीच, राज्य सरकार चुनाव प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठा रही है।

इन तबादलों का मकसद लंबे समय से एक ही पद पर बने रहने और चुनावी प्रक्रिया में संभावित प्रशासनिक प्रभाव को रोकना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव से पहले अहम पदों पर अधिकारी तैनात हों।

प्रशासनिक हलकों में आने वाले दिनों में आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची आने की भी उम्मीद है। संभावित फेरबदल राज्य सरकार की उस बड़ी कवायद का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक तंत्र को सुव्यवस्थित करना है।

स्थानीय निकाय चुनावों के नजदीक आने के साथ, मंगलवार को हुआ आरएएस अधिकारियों का फेरबदल राजस्थान में आगामी चुनावों से पहले किए गए सबसे बड़े प्रशासनिक बदलावों में से एक है।

--आईएएनएस

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