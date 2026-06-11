राजस्थान से राज्यसभा की तीनों सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट

जयपुर, 11 जून (आईएएनएस)। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हुई। सभी तीन उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। भाजपा की उम्मीदवार अलका गुर्जर और सतीश पूनिया के साथ कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी ने आधिकारिक रूप से विजयी घोषित किया।

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राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने नामांकन वापस लेने की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद परिणामों की घोषणा की। चुनाव में उपलब्ध सीटों और उम्मीदवारों की संख्या बराबर थी, इसलिए मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने तीनों निर्वाचित उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा।

इस चुनावी नतीजे ने राजस्थान विधानसभा में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया है, जहां भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। इसी बहुमत के दम पर भाजपा ने राज्यसभा की तीन में से दो सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता नीरज डांगी को राज्यसभा भेजने में सफल रही।

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी समुदाय के प्रमुख नेता सतीश पूनिया का राज्यसभा पहुंचना पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा उच्च सदन में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को ज्यादा मजबूत करना चाहती है। वहीं, अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजे जाने को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए नीरज डांगी का दोबारा राज्यसभा पहुंचना अहम माना जा रहा है। नीरज डांगी लंबे समय से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पुनर्निर्वाचन से संसद के उच्च सदन में राजस्थान से कांग्रेस की आवाज बनी रहेगी।

अब आने वाले हफ्तों में तीनों नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेकर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और विश्वास जताया कि वे संसद में राजस्थान के मुद्दों और जनता की आकांक्षाओं को मजबूती से उठाएंगे।

इस दौरान नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं इस जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ स्वीकार करता हूं।" उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में वह संसद में जनहित और लोककल्याण से जुड़े मुद्दों को मजबूती और तार्किक ढंग से उठाएंगे।

--आईएएनएस

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